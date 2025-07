La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.236. Kiev starebbe mobilitando i militari tornati in Ucraina dalla prigionia russa per rimandarli al fronte. Lo riporta la Tass citando fonti delle agenzie di sicurezza russe. Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov è stato ricevuto dal leader nordcoreano Kim Jong Un. Lavrov ha messo in guardia Stati Uniti, Corea del Sud e Giappone dal formare un'alleanza di sicurezza contro Pyongyang e ha ribadito come la Corea del Nord e la Russia abbiano rafforzato la loro cooperazione militare e di altro tipo, con Pyongyang che fornisce truppe e armi per sostenere la guerra della Russia contro l'Ucraina. Proprio in Ucraina nelle ultime ore ci sono stati sei morti negli attacchi di Mosca.