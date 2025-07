Ucraina, missili su Kiev: è una strage | Trump: "Disgustoso quello che sta facendo la Russia, imporrò sanzioni ma non so se servirà"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.255. Undici morti, tra cui un bambino di 6 anni e sua madre, e 135 feriti: è questo, secondo fonti ucraine, il bilancio di un nuovo attacco con missili e droni su Kiev, a opera di quelli che Volodymyr Zelensky ha definito "terroristi russi", chiedendo all'Occidente di fare pressione per un "cambio di regime" a Mosca. Un ennesimo attacco sui civili su cui è tornato anche Donald Trump, che ha definito "disgustoso quello che sta facendo la Russia", ed ha fatto capire che passerà all'azione dopo i numerosi ultimatum al Cremlino: "Imporrò sanzioni". Anche se, per sua stessa ammissione, "non so se servirà". Perché "non credo che a Putin importi". Il presidente Usa Trump e l'ex presidente russo Medvedev ai ferri corti: "E' un fallito, stia attento a quello che dice", attacca l'inquilino della Casa Bianca su Truth.