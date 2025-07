Italiano morto in Ucraina, la donna che lo ha accolto come un figlio: "Sognava di incontrare il fratello"

Artiom, che si stava preparando per combattere nella Legione internazionale di difesa territoriale dell'Ucraina, era partito il 1° giugno. "Mi ha sempre detto: 'Signora Paola, il mio posto non è qua. Devo tornare nella mia terra a combattere per i miei fratelli'", ha raccontato Acciaiuoli, che, quattro anni fa, aveva accolto il 21enne in casa sua. "Non sarebbe tornato dall'Ucraina se io non l'avessi ospitato. Non sapeva dove andare. Per me è stato come un figlio e per i miei figli come un fratello".