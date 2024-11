Ucraina, ucciso da una bomba un volontario italiano: Massimiliano Galletti a Kiev per salvare persone

"Sei sempre stato il mio punto di riferimento - scrive Aurora, la figlia di Galletti - la persona sulla quale sapevo di poter sempre contare da bambina, sognavo in futuro di avere un marito come te che mi hai sempre trattata da principessa. Hai sempre trovato le parole giuste per confortarmi anche quando non avevo voglia di sentirti, eri lì per me in questo momento che non ci sei più che mai ho bisogno di te, ma so che sei volato via da eroe l'eroe che si è sempre stato per me e per tutte le persone che hai salvato in questi anni sono orgogliosa di te come padre, ma soprattutto come uomo sarai sempre nel mio cuore".