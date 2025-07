La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.254. Il ministero degli Esteri russo ha pubblicato una lista di dichiarazioni di dirigenti di vari Paesi occidentali, tra le quali una del presidente Sergio Mattarella, presentate come esempi di "hate speech" contro la Russia. La lista comprende anche dichiarazioni del cancelliere tedesco Friedrich Merz, del presidente francese Emmanuel Macron, tre del segretario generale della Nato, Mark Rutte, e ben sette dell'Alto commissario per la politica estera della Ue, Kaja Kallas. La Farnesina ha convocato l'ambasciatore russo. Donald Trump ha dichiarato che il suo ultimatum a Mosca per concordare un accordo per il cessate il fuoco in Ucraina è "di 10 giorni a partire da martedì", poi gli Usa imporranno le sanzioni. Intanto non si fermano gli attacchi russi sull'Ucraina: nella notte sono stati lanciati droni e missili contro varie regioni tra cui Kiev, Sumy e Kharkiv.