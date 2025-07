La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.250. Massiccio attacco di droni russi nella notte su Kharkiv, nel nord-est dell'Ucraina, dove sono state udite diverse esplosioni. Lo riferisce il sindaco della città, Igor Terekhov, invitando la popolazione a restare nei rifugi. Nell'attacco sarebbero stati colpiti almeno due edifici. Lo stabilimento di difesa "Signal" a Stavropol, nella Russia del Sud, è stato colpito da un attacco con droni ucraini. L'impianto produce apparecchiature per la guerra elettronica destinate ad aerei e bersagli terrestri. "Ora è il momento di fare pressione sulla Russia, affinché non ci sia una guerra l'anno prossimo". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Devono rendersi conto che non saranno in grado di sopportarla, le sanzioni - ha aggiunto Zelensky - devono davvero privare la Russia del suo potenziale. Stiamo lavorando proprio per questo".