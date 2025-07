Ucraina, i russi avanzano nel Donetsk: evacuate famiglie con bambini | Zelensky fa dietrofront sull'anticorruzione, Ue plaude

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.248. Volodymyr Zelensky ha fatto marcia indietro sulla legge anticorruzione, rielaborando il testo dopo proteste interne e preoccupazioni UE. Questa mossa, che garantisce l'indipendenza delle agenzie anticorruzione, è stata accolta con favore da Bruxelles e dai leader europei. Nel frattempo, i combattimenti si sono intensificati: l'Ucraina ha subito pesanti raid con droni e missili russi su Odessa (feriti, danni storici e al mercato Privoz) e Kharkiv (3 morti e 33 feriti, inclusi un neonato). La Russia ha denunciato attacchi ucraini sul proprio territorio, come a Sochi, che ha causato 2 morti e 11 feriti per detriti di droni, e l'attacco a un'ambulanza a Zaporizhzhia, con un morto e due feriti. La situazione evidenzia l'urgenza di trasparenza e pace.