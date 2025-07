Ucraina, Zelensky spera nei negoziati con Mosca a Istanbul | Russia: "Nessun miracolo"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.246. Volodymyr Zelensky ha assicurato che il Paese è pronto a lavorare "nel modo più produttivo possibile" per cercare una soluzione pacifica al conflitto, nel giorno di altri colloqui diretti con i russi a Istanbul. Mosca ha però avvertito che non bisogna aspettarsi "miracoli o svolte improvvise" dalle trattative. E mentre proseguono i raid russi, il presidente ucraino ha firmato una legge che limita i poteri e l'autonomia delle autorità anticorruzione. La decisione è stata accompagnata da vaste proteste popolari. La Russia ha poi annunciato contro-sanzioni nei confronti di "rappresentanti delle istituzioni europee e di Stati membri Ue", in risposta agli ultimi due pacchetti sanzionatori adottati da Bruxelles.