Ancora bombe sull'Ucraina: due morti in un massiccio attacco russo con droni e missili | Mosca: "Colpite le basi di lancio dei Patriot"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.245. Kiev e diverse altre regioni ucraine sono state bersagliate da un nuovo massiccio attacco di droni e missili russi, compresi gli ipersonici Kinzhal, con un bilancio di due morti e 15 feriti, secondo Volodymyr Zelensky. Mentre non ci sono ancora segnali ufficiali su una possibile ripresa questa settimana - come proposto sabato dal presidente ucraino - dei negoziati tra Mosca e Kiev avviati tra maggio e giugno a Istanbul. Ma il Cremlino ha detto di non escludere un vertice fra Vladimir Putin e Donald Trump in settembre in Cina. Intanto il ministero del Commercio di Pechino ha criticato le nuove sanzioni dell'Unione europea contro obiettivi, incluse entità cinesi, volte a limitare le forze armate russe, definendo le misure "errate".