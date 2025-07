Melania Trump diventa "agente Trumpenko": gli ucraini la celebrano sui social

A colpire l’opinione pubblica internazionale è stata però la reazione degli utenti ucraini. In poche ore, i social sono stati invasi da meme che ritraggono Melania Trump come una sorta di agente segreta in missione contro Mosca. Una delle immagini più virali mostra la first lady con un grande cappello e una giacca con l’emblema del tridente ucraino: è "l'agente Trumpenko", una figura tra l’eroico e il satirico. In un altro meme, Melania appare alle spalle del marito mentre firma un decreto nello Studio Ovale, accompagnata dalla didascalia: «Sorella Melania delle Bene Gesserit», in riferimento alla confraternita politica e mistica del romanzo Dune.