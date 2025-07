Ucraina, Kallas: "Si intensificano gli attacchi di Mosca con armi chimiche" | Trump: "Deluso, ma non rompo con Putin"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.239. L'alto rappresentante Ue Kallas accusa Mosca di intensificare gli attacchi con armi chimiche contro le truppe ucraine, "oltre 9mila casi da inizio invasione", ma la Slovenia blocca il nuovo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia, che dovrebbero comprendere anche il price cap sul prezzo di petrolio e gas. La Casa Bianca nega che Trump abbia incoraggiato Kiev a colpire Mosca e San Pietroburgo durante una conversazione con il leader ucraino, riferita da vari media. "Zelensky non dovrebbe farlo", dice il presidente Usa, aggiungendo di non parteggiare per nessuno dei due contendenti. Smentite anche le indiscrezioni secondo cui sarebbe pronto a fornire armi a lungo raggio a Kiev, a partire dai missili Tomahawk: "Per ora non le sto valutando", taglia corto Trump. Poi alla Bbc ribadisce di essere "deluso" da Putin, ma di non aver ancora "chiuso" con lui. Lo zar intanto tace e ignora l'ultimatum Usa, puntando anzi ad ampliare l'offensiva in Ucraina finché l'Occidente non si piegherà alle sue condizioni.