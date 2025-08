Ucraina, Trump schiera due sottomarini nucleari dopo le "provocazioni" di Medvedev | Kiev: avvistato un super bombardiere russo

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.257. Kiev annuncia l'avvistamento di un super bombardiere russo nel sud del Paese. Dopo le minacce e le parole di derisione nei suoi confronti di Medvedev, Donald Trump ordina lo schieramento di due sottomarini nucleari in "zone appropriate" nei pressi dei mari russi. Putin annuncia che presto saranno posizionati missili ipersonici in Bielorussia. Volodymyr Zelensky chiede all'Occidente di fare pressione per un "cambio di regime" a Mosca. Nella notte massiccio attacco con droni delle forze ucraine in varie regioni russe: tre morti e un incendio in una raffineria. Esplosioni anche in Crimea.