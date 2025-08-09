Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 7 minuti fa
L'incontro Trump-Putin il 15 agosto in Alaska | La proposta di Putin: "L'Ucraina orientale in cambio della pace" | Trump: "Ci sarà qualche scambio di territori"

Secondo il premier polacco Tusk, "il congelamento della guerra potrebbe essere vicino"

di Redazione online
09 Ago 2025 - 00:25

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.263. L'incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà il 15 agosto in Alaska, lo ha annunciato il presidente Usa sul suo social Truth. Intanto secondo alcuni media l'offerta di Putin sarebbe quella di siglare la pace in cambio del Donbass, Trump ha confermato che ci sarà "uno scambio di territori". Il premier polacco Donald Tusk, al termine di una lunga conversazione con Zelensky, ha detto: "Ci sono certi segnali che forse un congelamento del conflitto è più vicino che lontano". 

L'incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà il 15 di agosto in Alaska. Lo annuncia Trump sul suo social Truth. "L'attesissimo incontro tra me e il presidente russo Vladimir Putin avrà luogo venerdì prossimo 15 agosto in Alaska. A seguire ulteriori dettagli", afferma il presidente Usa.

Uno scambio di territori sarebbe parte di un possibile accordo fra Russia e Ucraina. Lo ha lasciato intendere Donald Trump. "Ci stiamo pensando, ma in realtà stiamo cercando di recuperare qualcosa e di scambiare qualcosa. È complicato. Ma ne riavremo un po'. Ne scambieremo alcuni. Ci saranno alcuni scambi di territori per il miglioramento di entrambi", ha spiegato Trump. 

Vladimir Putin ha presentato questa settimana una proposta all'amministrazione Trump per il cessate il fuoco in Ucraina che include importanti concessioni territoriali da parte di Kiev e un impegno per il riconoscimento a livello globale delle sue rivendicazioni. Lo riporta il "Wall Street Journal" citando alcune fonti, secondo le quali l'offerta di Putin prevede che l'Ucraina ceda il Donbass. A Steve Witkoff, l'inviato di Trump, il leader del Cremlino ha detto che avrebbe accettato un cessate il fuoco completo se Kiev avesse accettato di ritirare le sue forze da tutta la regione del Donetsk, nell'Ucraina orientale.

