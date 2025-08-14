Ucraina, Trump: "Ottima conversazione con Zelensky e leader Ue, voto 10" | L'avvertimento a Putin: "Fermi la guerra o ci saranno gravi conseguenze"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.268. Due giorni prima del faccia a faccia fra Donald Trump e Vladimir Putin in programma il 15 agosto, il presidente americano ha partecipato a una videochiamata con Volodymyr Zelensky e i leader Ue. "Abbiamo avuto un'ottima conversazione, voto 10", ha dichiarato Trump. "Se il primo incontro con Putin va bene, ce ne sarà un secondo a breve con Putin e Zelensky al quale parteciperò anche io, se vorranno". Gli europei vanno avanti compatti sul sostegno a Kiev, affermando che non dovrà esserci alcuno scambio di territori senza il coinvolgimento diretto della parte ucraina nei negoziati. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ribadito che "un riconoscimento legale dell'occupazione russa non è in discussione". Giorgia Meloni ha espresso apprezzamento per gli sforzi profusi da Trump per fermare il conflitto. "Il desiderio americano - ha detto Emmanuel Macron - è raggiungere un cessate il fuoco. Vogliamo che tutto ciò che riguarda l'Ucraina venga discusso con l'Ucraina". Per la prima volta due F-35 italiani decollano in Estonia per rispondere a velivoli russi nell'ambito della missione del pattugliamento aereo della Nato.