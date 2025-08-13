Summit Trump-Putin in Alaska, non solo guerra in Ucraina: di cosa parleranno i due leader ad Anchorage

Sale l'attesa per il summit di Ferragosto in Alaska. A tre giorni dal vertice fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e quello russo Vladimir Putin sono ancora diverse le incognite del programma e dell'organizzazione. La Casa Bianca, per ora, ha svelato che l sede dell'incontro sarà Anchorage. Non ancora ufficiale nemmeno l'agenda del faccia a faccia fra i due leader, tra i quali, comunque, dovrebbe svolgersi un confronto a 360 gradi, che non riguarderà solamente la guerra in Ucraina. Mosca e Washington, infatti, sarebbero intenzionate a sfruttare l'occasione per una sorta di reset dei rapporti diplomatici.