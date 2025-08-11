La Casa Bianca sta lavorando a un "calendario per stabilire quando" Donald Trump, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky "potrebbero sedersi e discutere la fine del conflitto". Lo ha detto il vicepresidente JD Vance. Secondo indiscrezioni riportate da Cnn, Washington resta aperta alla possibilità di un incontro a tre ma al momento la priorità è l'incontro fra Putin e Trump.