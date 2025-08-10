Logo Tgcom24
Piano europeo per la pace in Ucraina in vista del summit Trump-Putin | Ipotesi invito di Zelensky al vertice in Alaska

Bruxelles e alleati spingono per un cessate il fuoco e la presenza di Kiev ai negoziati. Il premier ucraino fa muro sulla cessione di territori

di Redazione online
10 Ago 2025 - 00:04

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.264. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha gelato le indiscrezioni sul vertice Trump-Putin previsto il 15 agosto in Alaska, ribadendo che Kiev “non regalerà territori” alla Russia e che ogni decisione presa senza il coinvolgimento diretto dell’Ucraina “non porterà a nulla”. L’Europa è in pressing per assicurare la presenza di Kiev al tavolo dei negoziati e, insieme a Londra e Washington, ha avanzato una controproposta: cessate il fuoco immediato e reciprocità in ogni eventuale scambio territoriale. Secondo fonti della Casa Bianca citate da Nbc, è “assolutamente possibile” che Zelensky venga invitato in Alaska, ipotesi che “tutti sperano vivamente” si concretizzi, anche se al momento la priorità dell’amministrazione statunitense resta l’organizzazione del bilaterale richiesto da Putin.

La Casa Bianca sta valutando la possibilità di invitare Volodymyr Zelensky in Alaska, dove Donald Trump incontrerà Vladimir Putin la prossima settimana. Lo riporta Nbc citando alcune fonti, secondo le quali l'ipotesi è in considerazione anche se nessun piano è stato finora finalizzato.

