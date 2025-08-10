Piano europeo per la pace in Ucraina in vista del summit Trump-Putin | Ipotesi invito di Zelensky al vertice in Alaska

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.264. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha gelato le indiscrezioni sul vertice Trump-Putin previsto il 15 agosto in Alaska, ribadendo che Kiev “non regalerà territori” alla Russia e che ogni decisione presa senza il coinvolgimento diretto dell’Ucraina “non porterà a nulla”. L’Europa è in pressing per assicurare la presenza di Kiev al tavolo dei negoziati e, insieme a Londra e Washington, ha avanzato una controproposta: cessate il fuoco immediato e reciprocità in ogni eventuale scambio territoriale. Secondo fonti della Casa Bianca citate da Nbc, è “assolutamente possibile” che Zelensky venga invitato in Alaska, ipotesi che “tutti sperano vivamente” si concretizzi, anche se al momento la priorità dell’amministrazione statunitense resta l’organizzazione del bilaterale richiesto da Putin.