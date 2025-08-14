Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
Il vertice di Ferragosto

Summit Trump-Putin in Alaska, quando si svolge e chi partecipa

Si parte con un bilaterale tra il presidente americano e quello russo, che poi tengono una conferenza stampa congiunta

14 Ago 2025 - 12:11
© Afp

© Afp

L'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump inizierà ad Anchorage, in Alaska, alle 11.30 ora locale (le 21.30 ora italiana) di venerdì 15 agosto 2025. Lo ha riferito il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Dopo il vertice è prevista una conferenza stampa congiunta del presidente degli Stati Uniti e di quello russo. Il vertice inizia naturalmente con un bilaterale tra i due leader, alla presenza degli interpreti: sul tavolo la pace in Ucraina e la cooperazione economica.

Leggi anche

Summit Trump-Putin in Alaska, non solo guerra in Ucraina: di cosa parleranno i due leader ad Anchorage

E' in Alaska che si deciderà il destino dell'Ucraina: ecco perché

Chi partecipa al vertice

 Con Vladimir Putin, tre ministri e due consiglieri presidenziali fanno parte della delegazione russa che parteciperà al vertice di domani in Alaska con Donald Trump. A spiegarlo è stato sempre il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov. Insieme allo stesso Ushakov, presenti anche il consigliere per gli investimenti stranieri Dmitriev e i ministri degli Esteri Lavrov, della Difesa Belousov e delle finanze Siluanov. 

Ti potrebbe interessare

donald trump
vladimir putin
guerra russia ucraina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema