Summit Trump-Putin in Alaska, quando si svolge e chi partecipa

L'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump inizierà ad Anchorage, in Alaska, alle 11.30 ora locale (le 21.30 ora italiana) di venerdì 15 agosto 2025. Lo ha riferito il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Dopo il vertice è prevista una conferenza stampa congiunta del presidente degli Stati Uniti e di quello russo. Il vertice inizia naturalmente con un bilaterale tra i due leader, alla presenza degli interpreti: sul tavolo la pace in Ucraina e la cooperazione economica.