Summit Trump-Putin in Alaska, quando si svolge e chi partecipa

Si parte con un bilaterale tra il presidente americano e quello russo, che poi tengono una conferenza stampa congiunta
© Afp
L'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump inizierà ad Anchorage, in Alaska, alle 11.30 ora locale (le 21.30 ora italiana) di venerdì 15 agosto 2025. Lo ha riferito il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Dopo il vertice è prevista una conferenza stampa congiunta del presidente degli Stati Uniti e di quello russo. Il vertice inizia naturalmente con un bilaterale tra i due leader, alla presenza degli interpreti: sul tavolo la pace in Ucraina e la cooperazione economica.
Con Vladimir Putin, tre ministri e due consiglieri presidenziali fanno parte della delegazione russa che parteciperà al vertice di domani in Alaska con Donald Trump. A spiegarlo è stato sempre il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov. Insieme allo stesso Ushakov, presenti anche il consigliere per gli investimenti stranieri Dmitriev e i ministri degli Esteri Lavrov, della Difesa Belousov e delle finanze Siluanov.
Commenti (0)