Ultimo aggiornamento: 21 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Ucraina, Trump: "In Alaska ci sarà solo Putin, poi parlerò con Zelensky e Ue | Ci sarà uno scambio di territori"

Il tycoon si dice "contrariato" dalle parole del presidente ucraino sul rifiuto di cedere territori. Kallas ai ministeri degli Esteri europei: "Nessuna concessione a Mosca fino allo stop delle armi"

di Redazione online
12 Ago 2025 - 00:02

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.266. Trump ha reso noto che parlerà con Zelensky e con l'Ue "subito dopo l'incontro con Putin" in Alaska. "Ci sarà uno scambio di territori, lo so dalla Russia", ha aggiunto il tycoon, che si è detto "contrariato" dalle dichiarazioni del presidente ucraino sul rifiuto di cedere territori. Secondo Zelensky, il leader russo "è determinato solo a presentare l'incontro con l'America come una sua vittoria personale, per poi continuare ad agire esattamente come prima, esercitando la stessa pressione di prima sull'Ucraina". L'Alto rappresentante dell'Ue Kallas, nel suo intervento alla riunione dei ministri degli Esteri in videoconferenza, ha dichiarato: "Finché la Russia non avrà accettato un cessate il fuoco pieno e incondizionato, non dobbiamo neppure discutere di eventuali concessioni".

