La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.266. Trump ha reso noto che parlerà con Zelensky e con l'Ue "subito dopo l'incontro con Putin" in Alaska. "Ci sarà uno scambio di territori, lo so dalla Russia", ha aggiunto il tycoon, che si è detto "contrariato" dalle dichiarazioni del presidente ucraino sul rifiuto di cedere territori. Secondo Zelensky, il leader russo "è determinato solo a presentare l'incontro con l'America come una sua vittoria personale, per poi continuare ad agire esattamente come prima, esercitando la stessa pressione di prima sull'Ucraina". L'Alto rappresentante dell'Ue Kallas, nel suo intervento alla riunione dei ministri degli Esteri in videoconferenza, ha dichiarato: "Finché la Russia non avrà accettato un cessate il fuoco pieno e incondizionato, non dobbiamo neppure discutere di eventuali concessioni".