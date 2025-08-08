Azerbaijan e Armenia firmano l'accordo, "Grazie a Trump pace nel Caucaso"

Il presidente dell'Azerbaijan, Ilham Aliyev, ha definito "storico" l'accordo raggiunto oggi con l'Armenia alla Casa Bianca e ha attribuito un ruolo decisivo al presidente statunitense Donald Trump. "Quello che non siamo riusciti a ottenere in oltre trent'anni, oggi lo abbiamo realizzato: la pace nel Caucaso meridionale", ha dichiarato, ricordando "due guerre molto dure" e "molte vite sacrificate" nel conflitto con Erevan. Aliyev ha sottolineato che, senza l'intervento di Washington, "oggi Armenia e Azerbaijan sarebbero ancora intrappolati in un interminabile processo negoziale". Il presidente ha inoltre evidenziato l'importanza della "Trump route for international peace and prosperity", che "creerà nuove linee di connettività, abbatterà muri e offrirà opportunità di collegamento per molti Paesi, con investimenti, prosperità e stabilità". "Abbiamo perso molti anni tra occupazione e spargimenti di sangue. Oggi giriamo pagina e offriamo un futuro luminoso e sicuro ai nostri figli", ha concluso Aliyev, esprimendo gratitudine a Trump per il ruolo svolto.