Ucraina, nei negoziati Usa e Russia hanno discusso diversi accordi energetici | Trump torna a parlare con Putin e accusa Zelensky: "Nemmeno lui è totalmente innocente"

Il presidente americano torna a criticare Zelensky: "Un gran venditore".Tajani: "No alle truppe dal nostro Paese, ma potremmo aiutare Kiev sullo sminamento"

di Redazione online
27 Ago 2025 - 00:02
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.281. Funzionari americani e russi hanno discusso di diversi accordi energetici a margine dei negoziati, allo scopo di incoraggiare il Cremlino ad accettare la pace. I funzionari hanno discusso della possibilità che Exxon Mobil rientri nel progetto russo di petrolio e gas Sakhalin-1 ed è stata aperta anche la possibilità che Mosca acquisti attrezzature statunitensi per i suoi progetti di Gnl. Donald Trump ha parlato di nuovo al telefono con Vladimir Putin, definendo "buona" la conversazione. Poi ha criticato Volodymyr Zelensky, definendolo "un gran venditore: ogni volta che se ne andava dalla Casa Bianca si portava via milioni di dollari". Il presidente americano ha poi annunciato che Washington "non spenderà più un soldo per l'Ucraina" e che "tratterà con la Nato", chiarendo tuttavia che gli Usa saranno in campo per la sicurezza.

Attacchi su Zaporizhzhia e Odessa, la difesa e i soccorsi dei soldati ucraini

1 di 13
"Nemmeno Zelensky è totalmente innocente", ma "ora ci vado d'accordo". Lo ha detto Donald Trump parlando della guerra in Ucraina durante una riunione di governo. "Riuscirò a farcela", ha detto il presidente americano parlando della fine del conflitto. 

