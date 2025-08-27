Ucraina, nei negoziati Usa e Russia hanno discusso diversi accordi energetici | Trump torna a parlare con Putin e accusa Zelensky: "Nemmeno lui è totalmente innocente"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.281. Funzionari americani e russi hanno discusso di diversi accordi energetici a margine dei negoziati, allo scopo di incoraggiare il Cremlino ad accettare la pace. I funzionari hanno discusso della possibilità che Exxon Mobil rientri nel progetto russo di petrolio e gas Sakhalin-1 ed è stata aperta anche la possibilità che Mosca acquisti attrezzature statunitensi per i suoi progetti di Gnl. Donald Trump ha parlato di nuovo al telefono con Vladimir Putin, definendo "buona" la conversazione. Poi ha criticato Volodymyr Zelensky, definendolo "un gran venditore: ogni volta che se ne andava dalla Casa Bianca si portava via milioni di dollari". Il presidente americano ha poi annunciato che Washington "non spenderà più un soldo per l'Ucraina" e che "tratterà con la Nato", chiarendo tuttavia che gli Usa saranno in campo per la sicurezza.