Ucraina, morto il volontario italiano Luca Cecca | Tajani: "No a truppe dal nostro Paese, ma potremmo aiutare attività di sminamento"

Il connazionale risultava scomparso dal 2024. Kiev annuncia la riconquista di tre villaggi nel Donetsk. Papa Leone XIV a Zelensky: "Prego Dio perché tacciano le armi". Trump: "È ora di porre fine alla carneficina" 

di Redazione online
25 Ago 2025 - 00:34
© Facebook

© Facebook

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.279. Nel Paese invaso è morto un altro combattente volontario italiano: si tratta di Luca Cecca, del quale non si avevano notizie dal 2024. Il vicepremier Antonio Tajani ha ribadito che non saranno inviate truppe, ma l'esercito italiano "in un secondo momento potrebbe aiutare Kiev con le attività di sminamento". Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha sottolineato che un incontro Putin-Zelensky non è stato discusso in Alaska", durante il vertice Usa-Russia. Secondo il governo ucraino, sono stati riconquistati tre villaggi nel Donetsk. Il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato alla Nazione nel giorno della Festa dell'Indipendenza: "Ogni giorno dimostriamo che gli ucraini esistono e che gli ucraini rimarranno su questa terra, su questa piazza, dove tra cento anni staranno le nostre prossime generazioni". Poi ha aggiunto: "Abbiamo bisogno di una pace giusta. Il nostro futuro dipende solo da noi e il mondo lo sa". Il messaggio per l'indipendenza è arrivato anche dal presidente americano Donald Trump, che su X ha scritto: "È venuto il momento di porre fine a una carneficina senza senso".

Sullo stesso tema