Ucraina, giorno 1.277 di guerra: le notizie in diretta

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.277. "Penso" che in due settimane "conoscerò l'atteggiamento della Russia e, francamente, dell'Ucraina. A quel punto prenderò una decisione: sarà una decisione importante che potrebbe riguardare importanti sanzioni, dazi o tutti e due. Potremmo non fare nulla e dire è 'la vostra battaglia'". Lo ha detto Donald Trump. A chi gli chiedeva se c'è la possibilità che non farà nulla se Vladimir Putin non si siede al tavolo, il presidente Usa ha risposto: "Vedremo di chi è la colpa. Vedremo se" Volodymyr Zelesnky e Putin "si riuniranno o meno. Sapremo in un paio di settimane". Per il ministro degli Esteri russo Lavrov, Zelensky non vuole la pace e infatti avrebbe "rifiutato tutte le proposte fatte da Trump". Il presidente ucraino: "Mosca è l'aggressore non le servono garanzie". Intanto il leader del Cremlino tende la mano al presidente Usa: "Con Trump luce in fondo al tunnel nei rapporti Russia-Usa"