Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 7 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Ucraina, giorno 1.277 di guerra: le notizie in diretta

Lavrov: "L'Ucraina ha respinto tutte le proposte del presidente Usa". Kiev: "A Mosca non servono garanzie"

di Redazione online
23 Ago 2025 - 00:33

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.277. "Penso" che in due settimane "conoscerò l'atteggiamento della Russia e, francamente, dell'Ucraina. A quel punto prenderò una decisione: sarà una decisione importante che potrebbe riguardare importanti sanzioni, dazi o tutti e due. Potremmo non fare nulla e dire è 'la vostra battaglia'". Lo ha detto Donald Trump. A chi gli chiedeva se c'è la possibilità che non farà nulla se Vladimir Putin non si siede al tavolo, il presidente Usa ha risposto: "Vedremo di chi è la colpa. Vedremo se" Volodymyr Zelesnky e Putin "si riuniranno o meno. Sapremo in un paio di settimane". Per il ministro degli Esteri russo Lavrov, Zelensky non vuole la pace e infatti avrebbe "rifiutato tutte le proposte fatte da Trump". Il presidente ucraino: "Mosca è l'aggressore non le servono garanzie". Intanto il leader del Cremlino tende la mano al presidente Usa: "Con Trump luce in fondo al tunnel nei rapporti Russia-Usa"

Attacchi su Zaporizhzhia e Odessa, la difesa e i soccorsi dei soldati ucraini

1 di 13
© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi
© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi
© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi

© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi

© Ansa | Soldati ucraini in prima linea nella regione di Zaporizhzhia, dove si segnalano nuovi attacchi da parte dei russi

Leggi anche

Nato, Articolo 5: cos'è e quali "obblighi" comporta

Dal Donetsk alla lingua russa, quali sono le pretese di Putin per arrivare alla pace in Ucraina

"L'ascesa di Trump segna la luce alla fine del tunnel per i legami tra Russia e Stati Uniti". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass, aggiungendo che Mosca "si aspetta di ripristinare completamente le relazioni con gli Usa".

Ti potrebbe interessare

Ucraina
Russia
guerra

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema