Ucraina, Trump "ottimista" per i negoziati con la Russia: "Niente truppe Usa, l'Europa è in grado di proteggere Kiev"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.274. Donald Trump si è detto "ottimista" per i negoziati sul cessate il fuoco, ammettendo tuttavia di "aver pensato che sarebbe stato più facile". E sul ruolo dell'Europa nel mantenimento della sicurezza continentale, ha affermato che gli Stati Ue "sono in grado di proteggere l'Ucraina". Per via dei colloqui russo-ucraini, il presidente americano ha cancellato le vacanze d'agosto nel suo golf club di Bedminster, in New Jersey, perché "ha una missione e vuole battere il ferro finché è caldo". Dopo il bilaterale con Volodymyr Zelensky e il summit con i leader europei a Washington, il tycoon ha sentito di nuovo Vladimir Putin. Il leader del Cremlino dice sì al bilaterale con il presidente ucraino: si terrà entro agosto in una località ancora da definire e sarà seguito da un trilaterale con il presidente americano. Per il vertice Putin-Zelensky, assicura la Casa Bianca, i preparativi "sono in corso". Mentre per il trilaterale la sede indicata da Washington è Budapest, mentre anche l'Austria si è candidata. "Ginevra potrebbe essere la sede giusta", aveva in precedenza affermato il vicepremier italiano Antonio Tajani. E la Svizzera assicura che Putin avrà l'immunità se arriva per la conferenza di pace. Ma il presidente russo rilancia con l'opzione "Mosca" come sede dei colloqui, opzione immediatamente rifiutata dal suo omologo ucraino. "Entro 10 giorni gli alleati occidentali formalizzeranno le garanzie di sicurezza", afferma il leader ucraino. Quella sui territori è "una decisione per me e Putin", aggiunge Zelensky. Trump: "Possibili garanzie di sicurezza aerea da parte americana". Scettico il presidente francese Emmanuel Macron: "Impegno per la pace necessario, ma dubito della sincerità di Putin".