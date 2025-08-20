Ucraina, Trump "ottimista" per i negoziati con la Russia: "Niente truppe Usa, l'Europa è in grado di proteggere Kiev"

Attacco su Kharkiv, morti e feriti: tra le vittime una bimba di un anno
Putin propone Mosca per il trilaterale, ma Zelensky rifiuta. La Casa Bianca pensa a Budapest, ma si candida anche l'Austria. La Gran Bretagna vuole inviare "forze di sicurezza" alla fine delle ostilitàdi Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.274. Donald Trump si è detto "ottimista" per i negoziati sul cessate il fuoco, ammettendo tuttavia di "aver pensato che sarebbe stato più facile". E sul ruolo dell'Europa nel mantenimento della sicurezza continentale, ha affermato che gli Stati Ue "sono in grado di proteggere l'Ucraina". Per via dei colloqui russo-ucraini, il presidente americano ha cancellato le vacanze d'agosto nel suo golf club di Bedminster, in New Jersey, perché "ha una missione e vuole battere il ferro finché è caldo". Dopo il bilaterale con Volodymyr Zelensky e il summit con i leader europei a Washington, il tycoon ha sentito di nuovo Vladimir Putin. Il leader del Cremlino dice sì al bilaterale con il presidente ucraino: si terrà entro agosto in una località ancora da definire e sarà seguito da un trilaterale con il presidente americano. Per il vertice Putin-Zelensky, assicura la Casa Bianca, i preparativi "sono in corso". Mentre per il trilaterale la sede indicata da Washington è Budapest, mentre anche l'Austria si è candidata. "Ginevra potrebbe essere la sede giusta", aveva in precedenza affermato il vicepremier italiano Antonio Tajani. E la Svizzera assicura che Putin avrà l'immunità se arriva per la conferenza di pace. Ma il presidente russo rilancia con l'opzione "Mosca" come sede dei colloqui, opzione immediatamente rifiutata dal suo omologo ucraino. "Entro 10 giorni gli alleati occidentali formalizzeranno le garanzie di sicurezza", afferma il leader ucraino. Quella sui territori è "una decisione per me e Putin", aggiunge Zelensky. Trump: "Possibili garanzie di sicurezza aerea da parte americana". Scettico il presidente francese Emmanuel Macron: "Impegno per la pace necessario, ma dubito della sincerità di Putin".
Anche l'Austria, oltre alla Svizzera, si offre per ospitare il possibile incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. Lo ha annunciato il cancelliere Christian Stocker, ricordando "la lunga tradizione" di Vienna, che ospita anche numerose organizzazioni internazionali come l'Aiea, l'Opec, l'Osce. "Se i negoziati si terranno a Vienna, contatteremo la Corte penale internazionale per chiarire la questione e permettere al presidente Putin di parteciparvi", ha aggiunto.
Il soggiorno di Donald Trump nel suo golf club di Bedminster, in New Jersey, è stato cancellato per via dei colloqui tra Russia e Ucraina. "Di solito questo è il periodo in cui il presidente va in vacanza, ma non questo presidente", ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt. "Si è discusso di farlo lavorare da Bedminster per un paio di settimane, ma ha deciso di non farlo. Ha una missione, vuole che le cose si muovano in fretta e battere il ferro finché è caldo".
"Tutto questo è iniziato perché Obama ha dato alla Russia la Crimea, il cuore e l'anima della Crimea". Lo ha detto Donald Trump , ribadendo che se lui fosse stato presidente nel 2022 "l'invasione non ci sarebbe mai stata. Lo ha detto anche Putin, non gli avevo chiesto di dirlo".
"L'Europa è in grado di proteggere l'Ucraina", ha dichiarato ancora Trump ribadendo le accuse a Joe Biden di aver speso troppi miliardi per Kiev. "C'era un oceano di mezzo", ha attaccato il presidente americano.
"Sono ottimista, devo esserlo". Così ha risposto Donald Trump a una domanda sulla pace tra Ucraina e Russia. "Di tutte le sei guerre che ho fatto cessare, questa credevo fosse la più facile e invece le cose sono complicate".
