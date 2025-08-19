Putin dice sì al bilaterale con Zelensky: si terrà entro agosto | Media: Kiev respinge il congelamento dell'attuale linea del fronte

Attacco su Kharkiv, morti e feriti: tra le vittime una bimba di un anno
"Entro 10 giorni gli alleati occidentali formalizzeranno le garanzie di sicurezza per l'Ucraina", afferma il leader di Kiev. Ondata di attacchi con missili e droni contro le città ucraine, poche ore dopo la conclusione dei colloqui alla Casa Biancadi Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.273. Dopo il bilaterale con Volodymyr Zelensky e il summit con i leader europei a Washington, Donald Trump sente Vladimir Putin. Il leader del Cremlino dice sì al bilaterale con il presidente ucraino: si terrà entro agosto in una località ancora da definire e sarà seguito da un trilaterale con il presidente americano. "Entro 10 giorni gli alleati occidentali formalizzeranno le garanzie di sicurezza per l'Ucraina", afferma il leader di Kiev. Quella sui territori è "una decisione per me e Putin", aggiunge Zelensky. Kiev avrebbe respinto il congelamento dell'attuale linea del fronte. Meloni, che rientra stamani da Washington, dice: "Si aprono spiragli di dialogo ma non ci sono soluzioni facili". Oggi in videoconferenza il Consiglio europeo, per discutere gli sviluppi del negoziato sull'Ucraina. Le autorità di Kiev affermano che la Russia ha lanciato nella notte un'ondata di attacchi con missili e droni contro le città ucraine, poche ore dopo la conclusione dei colloqui di pace alla Casa Bianca.
Le autorità di Kiev affermano che la Russia ha lanciato stanotte un'ondata di attacchi con missili e droni contro le città ucraine, poche ore dopo la conclusione dei colloqui di pace tra il presidente Volodymyr Zelensky e il suo omologo americano Donald Trump alla Casa Bianca. Esplosioni sono state segnalate nella città centro-orientale di Kremenchuk, nella regione di Poltava: obiettivo dell'attacco sarebbe stata un'infrastruttura energetica, secondo i media locali. L'Aeronautica militare ucraina ha affermato che anche le città vicine alla linea del fronte, tra cui Kharkiv e Poltava, sono sotto la minaccia di attacchi missilistici. Un allarme antiaereo è stato emesso diverse regioni dell'Ucraina, tra cui quella di Kiev.
