Putin dice sì al bilaterale con Zelensky: si terrà entro agosto | Media: Kiev respinge il congelamento dell'attuale linea del fronte

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.273. Dopo il bilaterale con Volodymyr Zelensky e il summit con i leader europei a Washington, Donald Trump sente Vladimir Putin. Il leader del Cremlino dice sì al bilaterale con il presidente ucraino: si terrà entro agosto in una località ancora da definire e sarà seguito da un trilaterale con il presidente americano. "Entro 10 giorni gli alleati occidentali formalizzeranno le garanzie di sicurezza per l'Ucraina", afferma il leader di Kiev. Quella sui territori è "una decisione per me e Putin", aggiunge Zelensky. Kiev avrebbe respinto il congelamento dell'attuale linea del fronte. Meloni, che rientra stamani da Washington, dice: "Si aprono spiragli di dialogo ma non ci sono soluzioni facili". Oggi in videoconferenza il Consiglio europeo, per discutere gli sviluppi del negoziato sull'Ucraina. Le autorità di Kiev affermano che la Russia ha lanciato nella notte un'ondata di attacchi con missili e droni contro le città ucraine, poche ore dopo la conclusione dei colloqui di pace alla Casa Bianca.