Vertice Trump-Putin, l'analisi web dell'evento: tutti i numeri

Il giorno dopo il vertice Trump-Putin in Alaska è tempo di bilanci. Compreso quello della diffusione dell'evento sul web. Secondo il report Arcadia condotto dal data analyst Domenico Giordano, in Rete le conversazioni digitali sviluppatesi a partire dalle parole chiave "Trump", "Putin" e "Peace" hanno generato 60,7 milioni di interazioni con due picchi di polarizzazione: all’arrivo ad Anchorage dei due Presidenti e al termine dell’incontro. Non solo. Nelle ultime 24 ore i nomi dei due Presidenti hanno prodotto complessivamente oltre 53mila hashtag, sommando le diverse declinazioni fatte dagli utenti.