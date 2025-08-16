Vertice Trump-Putin, l'analisi web dell'evento: tutti i numeri

Secondo il data analyst Domenico Giordano, le parole chiave legate al summit hanno generato 60,7 milioni di interazioni. Nelle ultime 24 ore i nomi dei due Presidenti hanno prodotto complessivamente oltre 53mila hashtag
Il giorno dopo il vertice Trump-Putin in Alaska è tempo di bilanci. Compreso quello della diffusione dell'evento sul web. Secondo il report Arcadia condotto dal data analyst Domenico Giordano, in Rete le conversazioni digitali sviluppatesi a partire dalle parole chiave "Trump", "Putin" e "Peace" hanno generato 60,7 milioni di interazioni con due picchi di polarizzazione: all’arrivo ad Anchorage dei due Presidenti e al termine dell’incontro. Non solo. Nelle ultime 24 ore i nomi dei due Presidenti hanno prodotto complessivamente oltre 53mila hashtag, sommando le diverse declinazioni fatte dagli utenti.
I dati percentuali del sentiment degli utenti del web esprimono una fiducia condizionata nei confronti dei due leader e in particolare rispetto ai risultati effettivi dell’incontro. La quota di “copertura positiva” complessiva, però, è a favore del presidente russo. Putin, infatti, ottiene un sentiment positivo maggiore rispetto a quello di Trump e uno negativo inferiore in confronto al presidente Usa.
Premia Trump, invece, il censimento dei nuovi follower. Tra il 14 e il 16 agosto sono gli account personali del Presidente Usa a conquistare la fetta maggiore. In particolare, l'account Instagram di Donald Trump ha conquistato ben 20mila nuovi follower.
