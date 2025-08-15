Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 8 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

sul tavolo non solo ucraina

In Alaska il summit con Putin, Trump: "Cessate il fuoco oggi o non sarò contento" | Cremlino: "Il colloquio potrebbe durare 6-7 ore"

Il presidente Usa: "L'incontro penso andrà bene, in caso contrario me ne andrò. Non sono qui per negoziare con Putin al posto dell'Ucraina"

di Redazione online
15 Ago 2025 - 20:23

È il giorno dell'atteso summit in Alaska, ad Anchorage, tra il presidente americano Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin. "Non sono qui per negoziare con Putin al posto dell'Ucraina. Io sono qui per portarli al tavolo", ha detto l'inquilino della Casa Bianca parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Secondo il portavoce del Cremlino Dimityri Peskov, il colloquio tra i due potrebbe durare anche 6-7 ore. Trump si è detto convinto che l'incontro andrà bene, "altrimenti me ne andrò", ha detto. Sulla pace in Ucraina il tycoon ha aggiunto: "Voglio un cessate il fuoco oggi o non sarò contento".

Leggi anche

Tutti i segreti della base in Alaska che ospita il vertice Trump-Putin

La storia (assurda) di come la Russia ha venduto l'Alaska agli Stati Uniti

L'Alaska, sede del vertice Trump-Putin

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

Il presidente Usa Donald Trump è atterrato ad Anchorage, in Alaska dove deve accogliere il collega russo Vladimir Putin per un vertice sull'Ucraina che ha attirato l'attenzione del mondo intero.

L'aereo partito da Magadan in Russia che a bordo il presidente russo Vladimir Putin è atterrato ad Anchorage in Alaska, per il summit con il presidente americano Donald Trump. Lo riportano i media russi. Secondo le anticipazioni, il leader russo deve essere accolto dal presidente americano Donald Trump.

donald trump
vladimir putin
alaska
ucraina

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema