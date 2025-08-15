In Alaska il summit con Putin, Trump: "Cessate il fuoco oggi o non sarò contento" | Cremlino: "Il colloquio potrebbe durare 6-7 ore"

È il giorno dell'atteso summit in Alaska, ad Anchorage, tra il presidente americano Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin. "Non sono qui per negoziare con Putin al posto dell'Ucraina. Io sono qui per portarli al tavolo", ha detto l'inquilino della Casa Bianca parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Secondo il portavoce del Cremlino Dimityri Peskov, il colloquio tra i due potrebbe durare anche 6-7 ore. Trump si è detto convinto che l'incontro andrà bene, "altrimenti me ne andrò", ha detto. Sulla pace in Ucraina il tycoon ha aggiunto: "Voglio un cessate il fuoco oggi o non sarò contento".