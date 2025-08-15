In Alaska il summit con Putin, Trump: "Cessate il fuoco oggi o non sarò contento" | Cremlino: "Il colloquio potrebbe durare 6-7 ore"

L'Alaska, sede del vertice Trump-Putin
Il presidente Usa: "L'incontro penso andrà bene, in caso contrario me ne andrò. Non sono qui per negoziare con Putin al posto dell'Ucraina"di Redazione online
È il giorno dell'atteso summit in Alaska, ad Anchorage, tra il presidente americano Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin. "Non sono qui per negoziare con Putin al posto dell'Ucraina. Io sono qui per portarli al tavolo", ha detto l'inquilino della Casa Bianca parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Secondo il portavoce del Cremlino Dimityri Peskov, il colloquio tra i due potrebbe durare anche 6-7 ore. Trump si è detto convinto che l'incontro andrà bene, "altrimenti me ne andrò", ha detto. Sulla pace in Ucraina il tycoon ha aggiunto: "Voglio un cessate il fuoco oggi o non sarò contento".
Il presidente Usa Donald Trump è atterrato ad Anchorage, in Alaska dove deve accogliere il collega russo Vladimir Putin per un vertice sull'Ucraina che ha attirato l'attenzione del mondo intero.
L'aereo partito da Magadan in Russia che a bordo il presidente russo Vladimir Putin è atterrato ad Anchorage in Alaska, per il summit con il presidente americano Donald Trump. Lo riportano i media russi. Secondo le anticipazioni, il leader russo deve essere accolto dal presidente americano Donald Trump.
