Vertice in Alaska, il ministro degli Esteri russo Lavrov arriva con la felpa "CCCP"

Oltre a Putin, tre ministri e due consiglieri presidenziali fanno parte della delegazione russa che partecipa al summit. Si tratta del consigliere del Cremlino Ushakov, il consigliere per gli investimenti stranieri Dmitriev e i ministri degli Esteri Lavrov, della Difesa Belousov e delle Finanze Siluanov. Dopo il vertice è prevista una conferenza stampa (non necessariamente congiunta) di Trump e Putin. Il vertice inizia naturalmente con un bilaterale tra i due leader, alla presenza degli interpreti: sul tavolo la pace in Ucraina e la cooperazione economica.