Vertice in Alaska, il ministro degli Esteri russo Lavrov arriva con la felpa "CCCP"

È l'acronimo in alfabeto cirillico di URSS, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche
Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov è arrivato con la delegazione di Mosca in Alaska - dove alle 21 ora italiana si terrà il vertice tra Vladimir Putin e Donald Trump - vestendo una maglia bianca con la scritta "CCCP", acronimo in alfabeto cirillico di "URSS", Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche. "Non cerchiamo mai di anticipare l'esito dei negoziati. Ma sappiamo di avere argomenti con i quali contribuire alla discussione. La nostra posizione è chiara e la presenteremo", ha detto Lavrov.
Oltre a Putin, tre ministri e due consiglieri presidenziali fanno parte della delegazione russa che partecipa al summit. Si tratta del consigliere del Cremlino Ushakov, il consigliere per gli investimenti stranieri Dmitriev e i ministri degli Esteri Lavrov, della Difesa Belousov e delle Finanze Siluanov. Dopo il vertice è prevista una conferenza stampa (non necessariamente congiunta) di Trump e Putin. Il vertice inizia naturalmente con un bilaterale tra i due leader, alla presenza degli interpreti: sul tavolo la pace in Ucraina e la cooperazione economica.
