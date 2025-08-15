Trump: "Se non fossi presidente Putin prenderebbe il controllo di tutta l'Ucraina" | Da Mosca: "Da Donald sforzi seri"

Per la prima volta due F-35 italiani intercettano jet russi in Estonia
© Ansa
© Ansa
Il Cremlino: i due leader illustreranno i risultati del summit in Alaska in una conferenza stampa congiunta al termine dell'incontro, non è atteso nessun documentodi Redazione online
La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.269. Donald Trump ritiene che Vladimir Putin sia pronto a un accordo e che la minaccia di sanzioni abbia probabilmente giocato un ruolo importante nella decisione di Mosca di chiedere un incontro. Il presidente americano annuncia poi che, dopo il vertice in Alaska, "un incontro trilaterale con Volodymyr Zelensky è necessario". Dal Cremlino fanno sapere che non ci sarà nessun documento dopo il summit di Ferragosto, ma che i due leader terranno una conferenza stampa congiunta. Trump è convinto che "c'è il 25% di possibilità che l'incontro con Putin non abbia successo". Il presidente americano ha inoltre avvertito il presidente russo: "Se Mosca non fermerà la guerra subirà gravi conseguenze". Secondo il quotidiano britannico Telegraph, Trump si sta preparando a offrire a Putin l'accesso russo a minerali e terre rare in Alaska e a revocare alcune sanzioni all'industria aeronautica a Mosca per incentivarlo a porre fine alla guerra. Il Cremlino si starebbe preparando a testare il suo nuovo missile da crociera 9M730 Burevestnik a propulsione nucleare, e dotato di testata nucleare.
© Ansa
© Ansa
© Withub
© Withub
"Se io non fossi presidente Putin conquisterebbe tutta ll'Ucraina". Lo ha detto Donald Trump ribadendo di ritenere che il leader del Cremlino voglia "un accordo".
Commenti (0)