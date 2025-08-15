Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 53 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Trump: "Se non fossi presidente Putin prenderebbe il controllo di tutta l'Ucraina" | Da Mosca: "Da Donald sforzi seri"

Il Cremlino: i due leader illustreranno i risultati del summit in Alaska in una conferenza stampa congiunta al termine dell'incontro, non è atteso nessun documento

di Redazione online
15 Ago 2025 - 01:10

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.269. Donald Trump ritiene che Vladimir Putin sia pronto a un accordo e che la minaccia di sanzioni abbia probabilmente giocato un ruolo importante nella decisione di Mosca di chiedere un incontro. Il presidente americano annuncia poi che, dopo il vertice in Alaska, "un incontro trilaterale con Volodymyr Zelensky è necessario". Dal Cremlino fanno sapere che non ci sarà nessun documento dopo il summit di Ferragosto, ma che i due leader terranno una conferenza stampa congiunta. Trump è convinto che "c'è il 25% di possibilità che l'incontro con Putin non abbia successo". Il presidente americano ha inoltre avvertito il presidente russo: "Se Mosca non fermerà la guerra subirà gravi conseguenze". Secondo il quotidiano britannico Telegraph, Trump si sta preparando a offrire a Putin l'accesso russo a minerali e terre rare in Alaska e a revocare alcune sanzioni all'industria aeronautica a Mosca per incentivarlo a porre fine alla guerra. Il Cremlino si starebbe preparando a testare il suo nuovo missile da crociera 9M730 Burevestnik a propulsione nucleare, e dotato di testata nucleare.

Per la prima volta due F-35 italiani intercettano jet russi in Estonia

1 di 4
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

Leggi anche

Summit Trump-Putin in Alaska, non solo guerra in Ucraina: di cosa parleranno i due leader ad Anchorage

E' in Alaska che si deciderà il destino dell'Ucraina: ecco perché

Le mire di Putin in Ucraina

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

"Se io non fossi presidente Putin conquisterebbe tutta ll'Ucraina". Lo ha detto Donald Trump ribadendo di ritenere che il leader del Cremlino voglia "un accordo". 

Ucraina
Russia
guerra

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema