Mondo
ironia e rabbia sui social

Trump-Putin, ai reporter russi in volo per l'Alaska servito il "pollo alla Kiev": polemiche

Segnale di un buon esito del summit? Ma c'è chi ha accusato il Cremlino di mancanza di rispetto nei confronti dell'Ucraina

15 Ago 2025 - 23:34
© Dal Web

Sta scatenando una bufera sui social media il pasto servito ai giornalisti sul volo di Stato per l'Alaska: un piatto tipico ucraino chiamato "pollo alla Kiev". A riportare la notizia è stata Russia Today, definendo il pasto un "buon segno sull'esito dei colloqui tra Donald Trump e Vladimir Putin".

Su X, però, c'è chi ha accusato il Cremlino di mancanza di rispetto nei confronti dell'Ucraina o chi, invece, come il politilogo filo-Cremlino Sergei Markov ha scherzato sul fatto che "Putin e Trump dovrebbero trasformare Zelensky in un pollo alla Kiev". Il piatto, lanciato agli inizi del Novecento nel ristorante Continental, consiste in una coscia di pollo panata e fritta ripiena di burro.

© Tgcom24

