Trump-Putin, ai reporter russi in volo per l'Alaska servito il "pollo alla Kiev": polemiche

Trump e Putin insieme sulla "Beast": il gesto insolito al vertice in Alaska
Segnale di un buon esito del summit? Ma c'è chi ha accusato il Cremlino di mancanza di rispetto nei confronti dell'Ucraina
Sta scatenando una bufera sui social media il pasto servito ai giornalisti sul volo di Stato per l'Alaska: un piatto tipico ucraino chiamato "pollo alla Kiev". A riportare la notizia è stata Russia Today, definendo il pasto un "buon segno sull'esito dei colloqui tra Donald Trump e Vladimir Putin".
Su X, però, c'è chi ha accusato il Cremlino di mancanza di rispetto nei confronti dell'Ucraina o chi, invece, come il politilogo filo-Cremlino Sergei Markov ha scherzato sul fatto che "Putin e Trump dovrebbero trasformare Zelensky in un pollo alla Kiev". Il piatto, lanciato agli inizi del Novecento nel ristorante Continental, consiste in una coscia di pollo panata e fritta ripiena di burro.
