La storia (assurda) di come la Russia ha venduto l'Alaska agli Stati Uniti

Vendendo il proprio avamposto nordamericano Mosca non aveva nulla da temere all'epoca, in quanto gli Stati Uniti non rappresentavano una potenza capace di proiettarsi all'esterno del proprio continente. Non erano una minaccia contro la quale aumentare la profondità difensiva. I pericoli in questo senso la Russia li stava affrontando all'altro capo del suo immenso territorio, sul versante europeo. Neanche dieci anni prima della vendita dell'Alaska, Mosca aveva perso la guerra di Crimea e stava lottando con tutte le forze per mantenere salda la propria cerniera eurasiatica. Cerniera che ancora oggi passa dal Caucaso e dall'Ucraina, ricordandoci che la strategia difensiva del Cremlino resta la stessa anche nel Nuovo Millennio. Come in un'azienda, bisognava tagliare i costi superflui. Risorse e soldati servivano altrove. In più, in Alaska era diventata un problema per Mosca. Nello stesso periodo l'impero russo abolì la servitù della gleba e si diffuse la convinzione che i nativi dell'Alaska fossero maltrattati attraverso lavori forzati. La Compagnia Russo-Americana fu accusata di aver violato i diritti civili dei lavoratori russi, proibendo loro l'importazione di bevande alcoliche e la vendita di armi ai nativi. Lo statuto della società imperiale sarebbe scaduto nel 1862 e la controversia complicò la tenuta della colonia nordamericana. Era meglio cedere l'Alaska agli Stati Uniti a condizioni reciprocamente accettabili piuttosto che cercare di difenderla dall'occupazione da parte della Gran Bretagna o dall'invasione di commercianti e balenieri americani.