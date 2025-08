Usa, il rebus dell'economia americana: il rimbalzo del Pil (non) maschera le debolezze di fondo

Non è ovviamente tutta colpa solo dei dazi di Trump, sia chiaro. C'è comunque da dire che la politica delle tariffe è contraria alla rotta strategica degli Stati Uniti, che devono restare compratori d'ultima istanza del mercato globale e dunque importare massicciamente. Nell'utilizzare una legge del 1977 che conferisce al presidente poteri temporanei (un anno) per imporre imposte doganali, Trump vuole colpire sia gli alleati europei sia rivali strategici come la Cina. Sempre nel segno delle trattative, del "deal" per dirla con le sue parole. Di più: il deficit commerciale, che il presidente afferma di voler finalmente ridurre, è vitale per mantenere gli Usa la prima superpotenza al mondo. Secondo l'agenzia Reuters, nel primo trimestre le case automobilistiche, le compagnie aeree e gli importatori di beni di consumo sono stati i più colpiti dalle minacce tariffarie di Trump. Le imposte sull'alluminio e sui prodotti elettronici, come i semiconduttori, hanno condotto a un aumento dei costi. I dazi in generale hanno portato i produttori americani a innalzare i prezzi, meno delle merci importate ma comunque a un livello mediamente più alto rispetto al recente passato. Facendo così pagare il costo della guerra commerciale a famiglie e piccole e medie imprese. Dall'altro lato, tra gennaio e luglio, gli aumenti tariffari hanno generato entrate per 124 miliardi di dollari dai dazi. Si tratta del 131% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma anche di proventi non sostenibili sul lungo periodo.