Dazi, in pericolo anche la mozzarella: negli Usa potrebbe costare tra i 45 e i 60 euro al chilo

A lanciare l'allarme per i possibili contraccolpi negativi è stata la Confesercenti Campania, nella persona del suo presidente Vincenzo Schiavo, che pure ha riconosciuto l'accordo sul 15% come "una vittoria europea". Il problema tuttavia in questo contesto, evidenzia Schiavo, sta nei numeri di un settore che fino ad oggi produceva ricchezza sostanzialmente senza arrestarsi mai: nella sola Campania ammontano a 40mila le aziende che hanno legami commerciali con gli Stati Uniti e che sono responsabili di un fatturato annuo pari a 1 miliardo e 900 milioni di euro. Un intero settore che ora, sempre secondo la Confesercenti regionale, rischia di perdere fino a 280 milioni di euro l'anno per colpa delle nuove norme. Chiaramente, per ovviare all'aumento dei dazi, sarà inevitabile dover far crescere anche i prezzi per il consumatore finale dall'altra parte dell'Oceano. Questo significa che la stessa mozzarella di bufala campana finora venduta negli Stati Uniti d'America a circa 45 euro al chilo rischia di arrivare a costare fino a 60 euro. Un rincaro che finirà per pesare sul portafoglio degli statunitensi, costringendo questi ultimi a compiere scelte dolorose anche indirettamente per chi certi prodotti li esporta. "Gli americani continueranno a comprare la mozzarella a 60 euro al chilo? Continueranno a comprare il vino campano che oggi viene venduto in media a 40-50 dollari a bottiglia?", chiede legittimamente Schiavo a nome di tanti produttori della regione, ricordando come esista il concreto rischio che possa arrivare qualcuno da fuori ad offrire prodotti più economici ma anche inferiori per qualità.