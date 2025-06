Food Summit 2025: "Il cibo italiano? Davanti all'incertezza globale la nostra tavola resta una certezza"

Massimo Beduschi, CEO e Chairman WPP Media in Italia e Chairman WPP in Italia, ha commentato la situazione dal punto di vista della comunicazione: "Il food è uno dei pochi settori, insieme alla moda e al design, che permette all'Italia di essere un paese coordinatore e non un paese coordinato".



Beduschi ha sottolineato come il food, sulla base di ricerche come il WPP BAV Best Countries, veda l'Italia al numero uno nel mondo del food, permettendo alle aziende italiane di coordinare le proprie filiali all'estero e fare una comunicazione che ribadisce l'italianità dei prodotti.



Il report semestrale "This Year Next Year" di WPP evidenzia come il mercato internazionale dell'advertising raggiunga 1,08 trilioni di dollari, con una crescita del 6% prevista per il 2026. In questo contesto, il mercato italiano prevede 13 miliardi di euro di investimenti, in crescita di circa il 3-4%.



Prospettive e sfide future Il Food Summit 2025 ha confermato l'Italia come leader mondiale del "Great Food", primo nelle preferenze globali davanti a Spagna e Messico. Le aziende puntano sulla diversificazione geografica verso Medio Oriente, Sud-Est asiatico e mercati emergenti, con la flessibilità come parola d'ordine per adattarsi rapidamente ai nuovi sbocchi. Il settore Food & Beverage italiano si conferma un'eccellenza capace di mantenere competitività attraverso innovazione e strategie di espansione internazionale: una certezza italiana in un mondo incerto.