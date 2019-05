Coldiretti: falso cibo Made in Italy, un affare da 100 miliardi di euro

"Il mercato del falso Made in Italy venduto nei supermercati di tutto il mondo, dal Parmesan russo al Perisecco tedesco, vale 100 miliardi di euro e toglie almeno 300.000 posti di lavoro". Queste sono le stime di Coldiretti e Filiera Italia indicate all'apertura di Tuttofood alla fiera di Milano. Le organizzazioni saranno presenti in uno stand che esporrà i falsi più curiosi venduti all'estero (pari a due pietanze su tre), soprattutto in Stati Uniti, Australia e Russia. In 10 anni il falso Made in Italy alimentare è cresciuto del 70%.