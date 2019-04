Dazi, Coldiretti: mille pecore in piazza a Padova contro Trump

Un gregge di mille pecore, guidato dai pastori della Coldiretti, ha invaso il cuore di Padova in Prato della Valle per protestare contro i dazi minacciati dal presidente americano Donald Trump su prodotti europei tra cui il pecorino. L'iniziativa organizzata in quella che è la più grande piazza d'Europa vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sul destino delle greggi italiane, che negli ultimi dieci anni hanno visto la perdita di un milione di ovini.