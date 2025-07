Dazi, come cambiano i prezzi per gli italiani: rischio rincari dal gas agli smartphone

L'impatto dei dazi americani e dell'accordo sottoscritto tra Usa e Ue rischiano di far schizzare i prezzi di numerosi prodotti anche in Italia. A partire dal gas che, stando all'intesa raggiunta da Donald Trump e Ursula von der Leyen, l'Europa importerà in quantità maggiori dagli Stati Uniti e che pagherà di più rispetto alle forniture provenienti dall'Africa o dalla Russia (prima della guerra in Ucraina). Il Gnl americano ha tra l'altro costi di estrazione più alti rispetto alla media globale. Tra i settori a rischio rincari per le famiglie del nostro Paese c'è anche la telefonia mobile (cellulari e smartphone) e la moda popolare, in primis per quanto riguarda capi come i jeans.