Meccanica, moda, trasporti: l'impatto dei dazi sui vari settori italiani

Sono le proiezioni del Centro studi di Unimpresa che, a fronte di un export complessivo verso gli Usa pari a circa 66-70 miliardi di euro nel 2024, calcola l'esposizione effettiva delle imprese italiane ai dazi a una base tra 45 e 50 miliardi di euro. Di conseguenza, il costo diretto stimato per le aziende potrebbe attestarsi in un intervallo compreso tra 6,7 e 7,5 miliardi di euro rispetto ai 9,9 e i 10,5 miliardi ipotizzati in precedenza. L'impatto risulterà inoltre distribuito in modo disomogeneo, con una maggiore pressione sui settori a bassa elasticità di prezzo e una tenuta maggiore per il Made in Italy di fascia alta.