Usa-Ue, c'è l'intesa sui dazi al 15%: ecco cosa prevede e quali prodotti riguarda

"L'Ue effettuerà 600 miliardi di investimenti negli Usa e ci acquisterà 750 miliardi di energia", ha esultato il tycoon. I 750 miliardi di dollari di acquisti in energia, ha chiarito von der Leyen, saranno divisi "in tre anni", quindi, "durante il mandato" di Trump, per "250 miliardi all'anno. In effetti, c'è ancora troppo Gnl russo che entra di nascosto nell'Unione europea, oltre a un po' di gas e petrolio russi ancora in Ue, che non vogliamo più. Vogliamo assolutamente sbarazzarci dei combustibili fossili russi, e quindi è bene acquistare Gnl più economico e di migliore qualità dagli Stati Uniti".