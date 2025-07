Dazi, ultimi contatti Ue-Usa in attesa dell'incontro fra Trump e von der Leyen: tariffa del 14,8% come base

La delegazione europea è attesa da Donald Trump dopo pranzo ma l'incontro vero e proprio - il formato sarà 4+4 - inizia più tardi. A parteciparvi, dalla parte americana, saranno anche il segretario al Commercio Howard Lutnick e l'altro caponegoziatore, Jamieson Greer. I lavori degli sherpa proseguono. La bozza dell'accordo ruota attorno al 15%. Anzi per la precisione la percentuale della tariffa base dovrebbe essere il 14,8%. Attualmente Washington applica una tariffa del 10%, decisa da Trump nel periodo della sospensione, ai prodotti europei, al quale va aggiunto il 4,8% in vigore nell'era pre-Trump in ossequio alla cosiddetta clausola della Nazione più Favorita. Ma è nelle possibili esenzioni e nelle tariffe settoriali che l'impianto può cadere. Fonti vicine al dossier spiegano che il comparto dell'acciaio e dell'alluminio resta tra i punti più delicati dell'intesa. Lo schema dovrebbe seguire quello dell'accordo tra Usa e Giappone ma è improbabile, come è accaduto con Tokyo, che preveda una precisa quota di investimenti che l'Ue metterà in campo Oltreoceano.