Confindustria: "Con dazi Usa al 15% per l'Italia una stangata da 23 miliardi di euro"

La corsa al protezionismo di Trump smuove cifre enormi per un'economia esportatrice come quella italiana. L'Ue, ricordando che il voto sulle misure ritorsive e anti-coercizione in definitiva spetta ai governi nazionali, cerca di limitare i danni, ipotizzando ritorsioni come ad esempio una tassazione sulle multinazionali di Big Tech che si avvicini a quella delle piccole e medie imprese. Secondo il Csc, un punto percentuale in meno di dazi o un punto in meno di svalutazione del dollaro equivale a circa un miliardo di export italiano negli Usa in più: con dazi al 10% o dollaro in risalita del 5% sull'euro, l'export italiano negli Usa ridurrebbe le perdite a -17,6 miliardi.