La Bce lascia i tassi invariati al 2% | "L'economia finora tiene, ma l'incertezza è eccezionale"

Sulle mosse future l'istituzione non si sbilancia: "Il Consiglio direttivo seguirà un approccio guidato dai dati in base al quale le decisioni vengono adottate di volta in volta a ogni riunione", è la formula che viene ribadita. Il tasso sulle principali operazioni di rifinanziamento resta al 2,15%, mentre quello sulle operazioni marginali resta al 2,40%.