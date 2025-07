Prosegue il braccio di ferro commerciale tra Usa e Ue. Alla notizia su un possibile accordo su una base unica del 15% sulle importazioni europee, è seguita quella secondo cui in caso di "no deal" ("nessun accordo") scatterà una vera guerra doganale tra le due sponde dell'Atlantico. Dal lato americano, la decisione finale spetta a Donald Trump. Sul versante europeo, intanto, il Comitato Barriere Commerciali ha dato il via libera alla fusione in una sola lista dei controdazi Ue ai prodotti americani. La lista unica da 93 miliardi di euro non scatterà comunque prima del 7 agosto, ma serve a chiarire le possibili contromisure da mettere in campo. "Se l'Unione europea aprirà i suoi mercati ai prodotti statunitensi, abbasseremo i dazi", aveva dichiarato il presidente americano. Le tariffe sull'acciaio, però, resterebbero fuori dallo schema dell'intesa al 15%, con la conferma della tariffa doganale al 50%.