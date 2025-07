Dazi, Trump: "Il Giappone per la prima volta apre il suo mercato agli Stati Uniti"

"Per la prima volta il Giappone apre il suo mercato agli Stati Uniti, persino ad auto, Suv, camion, persino all'agricoltura e al riso, che è sempre stato un no assoluto". Lo scrive Donald Trump su Truth dopo aver annunciato l'accordo commerciale con Tokyo. "Il libero mercato giapponese potrebbe essere un fattore di profitto tanto importante quanto i dazi stessi ed è stato ottenuto solo grazie al potere delle tariffe. Hanno anche accettato di acquistare miliardi di dollari in equipaggiamenti militari e di altro tipo", ha sottolineato il presidente americano.