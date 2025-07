Dazi Usa, Bessent: "A giorni annunceremo una serie di accordi commerciali" | Media: "Trump ritira di nuovo gli Stati Uniti dall'Unesco"

"Annunceremo una serie di accordi commerciali a giorni" e molte intese includeranno sostanziali investimenti negli Stati Uniti. Lo afferma il segretario al Tesoro Scott Bessent, aggiungendo che "ci incontreremo con la controparte cinese a Stoccolma lunedì e martedì". Intanto, secondo quanto riportato dal New York Post, Donald Trump starebberitirando nuovamente gli Usa dall'Unesco, contestando all'organizzazione Onu tendenze anti-americane e anti-israeliane, nonché un'agenda woke. A febbraio il presidente Usa aveva ordinato una revisione di 3 mesi della presenza americana nell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Durante la revisione i funzionari dell'amministrazione "hanno contestato le politiche dell'Unesco in materia di diversità, equità e inclusione, nonché i suoi pregiudizi pro-palestinesi e pro-Cina".