Usa, Casa Bianca: "Trump ha un'insufficienza venosa cronica"

L'insufficienza venosa cronica (o IVC) è una condizione medica caratterizzata da un malfunzionamento delle vene, che non riescono a trasportare adeguatamente il sangue dagli arti inferiori verso il cuore. Questo problema è spesso causato da un’alterazione delle valvole venose o da un'ostruzione, che porta a un accumulo di sangue nelle vene, causando gonfiore, dolore, senso di pesantezza e, nei casi più gravi, ulcere cutanee. L'IVC può essere influenzata da fattori come predisposizione genetica, obesità, gravidanza, sedentarietà o lunghi periodi in piedi. Il trattamento può includere misure conservative, come calze elastiche e attività fisica, o interventi medici per migliorare la circolazione e prevenire complicanze.