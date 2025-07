Trump vuole cambiare anche la Coca-Cola, ecco la ricetta che ha in mente

Da noi in Europa (così come in Messico) in realtà la Coca Cola ha sempre utilizzato zucchero di canna. L'amido di mais veniva usato dall'azienda solo in patria, dal 1980, quando si scelse questa strada per contenere i costi. Il mais d'altra parte è un altro prodotto simbolo degli Stati Uniti e reperirlo dava grandi vantaggi. Ora, dopo l'annuncio del cambio, si è aperta una guerra interna tra i produttori di mais (molto presenti nel Midwest) e quelli di zucchero di canna. La Corn Refiners Association, l'associazione che rappresenta le aziende che lavorano il vecchio ingrediente, ha già messo in guardia sugli effetti occupazionali della decisione, parlando di migliaia di posti di lavoro a rischio. Al contrario ovviamente festeggiano la scelta, celebrandola come la più giusta, i produttori di canna da zucchero, particolarmente forti in quella Florida che è la residenzaufficiale del presidente Trump. Insomma, alle nostre latitudini cambia poco, mentre in America la modifica rischia di cambiare non solo le abitudini a tavola degli americani. "Io la Coca Cola me la porto a scuola", cantava qualche anno fa Vasco Rossi, garantendo come comunque da noi il passaggio allo zucchero di canna non abbia spento la passione per quella bevanda "con tutte quelle bollicine".