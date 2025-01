Coca-Cola celebra l'insediamento di Trump con una bottiglia commemorativa

La tradizione di Coca-Cola di produrre bottiglie per celebrare le inaugurazioni presidenziali Usa risale al 2005, ma questa volta assume un significato speciale visto che la Diet Coke è la bevanda preferita di Trump (che pare ne consumi fino a 12 lattine al giorno). E durante il suo primo mandato alla Casa Bianca aveva, secondo alcuni media, un pulsante speciale nello Studio Ovale da premere per farsi portare immediatamente una Coca-Cola con ghiaccio. L'azienda ha spiegato che l'edizione speciale "non è disponibile per la vendita, ma una quantità limitata di bottiglie saranno distribuite in occasione degli eventi inaugurali".