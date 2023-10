Bibite zuccherate, è boom di consumo nel mondo

Lo studio

L'analisi si è basata sul Global Dietary Database per gli anni 1990, 2005 e 2018 e ha riscontrato un aumento complessivo del consumo di bevande zuccherate, anche se ci sono ampie differenze da zona a zona. I ricercatori della Friedman School of Nutrition Science and Policy hanno rilevato che nel 2018 una persona consumava in media 2,7 porzioni di bevande zuccherate a settimana, ma questa cifra variava da 0,7 porzioni a settimana in Asia meridionale a 7,8 porzioni a settimana in America Latina e nei Caraibi.