Dazi, Trump: "Forse potremmo raggiungere un accordo con la Ue, ma sarà diverso dal passato"

Gli Stati Uniti sono "molto vicini a un accordo commerciale con l'India", e "un accordo potrebbe essere raggiunto anche con l'Europa". Lo ha detto il presidente americano Donald Trump, spiegando che "l'Unione europea è stata brutale, e ora si sta comportando in modo molto gentile. Vogliono raggiungere un accordo", che però "sarà molto diverso dall'accordo che abbiamo avuto per anni". Intanto il premier Giorgia Meloni assicura che il governo è al lavoro per "scongiurare una guerra commerciale con gli Stati Uniti, che non avrebbe senso e impatterebbe soprattutto sui lavoratori".